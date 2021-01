CHAD VANGAALEN: ANNUNCIO NUOVO ALBUM E PRIMO SINGOLO

Chad VanGaalen ha un nuovo album in cantiere. “World’s Most Stressed Out Gardener” arriverà il 19 marzo via Flemish Eye/Sub Pop. “Samurai Sword” è il primo estratto. Preorder già attivo.

Il disco segna il seguito di “Light Information” del 2017, anche se VanGaalen si è comunque tenuto impegnato in questi anni. Di “World’s Most Stressed Out Gardener”, un comunicato stampa afferma: “Questo è un disco che brilla con il tocco di VanGaalen: riverberi, musica folk policromatica che è a turno cartoonesca e iperfisica, come filmati ultra ingranditi di un virus o di una foglia“.

Per quanto riguarda “Samurai Sword”, VanGaalen ha dichiarato: “Avevo appena strappato un mucchio di vecchi tubi di rame che perdevano dalla mia cantina in un lavoro di ristrutturazione in cui mi sono buttato a capofitto. Rendendomi conto di quanto fossero magici i tubi, li ho messi su del polistirolo sporco e ho suonato il ritmo sballato che introduce la canzone! La spazzatura è vita“.

World’s Most Stressed Out Gardener:

1. Spider Milk

2. Flute Peace

3. Starlight

4. Where Is It All Going?

5. Earth From a Distance

6. Nightwaves

7. Plant Music

8. Nothing Is Strange

9. Inner Fire

10. Golden Pear

11. Nightmare Scenario

12. Samurai Sword

13. Water Brother