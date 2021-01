CHEAP TRICK: ALBUM NUMERO VENTI IN ARRIVO!

Le leggende del rock Cheap Trick hanno annunciato il loro 20° album in studio. Si chiama “In Another World” e uscirà il 9 aprile via BMG.

Nel 2017 era uscita la doppietta “We’re All Alright!” e “Christmas Christmas”. Il nuovo album è stato prodotto da Julian Raymond, collaboratore di lunga data dei Cheap Trick.

“In Another World” avrà 16 brani: uno di questi è una cover di “Gimme Some Truth” di John Lennon, che era stato originariamente pubblicato per il Record Store Day Black Friday 2019.

In una dichiarazione sulla lunga carriera dei Cheap Trick, il cantante Robin Zander ha detto: “Questa band è tenuta insieme dalla musica. È la super colla che ci fa scrivere e fa uscire i dischi. La ragione per cui abbiamo iniziato la band è stata quella di andare in tour, scrivere canzoni e pubblicare dischi. Se tutto questo sparisse, non avrebbe più senso, no?“.

Il primo singolo estratto è “Light Up the Fire”.

In Another World Tracklist:

01. Here Comes the Summer

02. Quit Waking Me Up

03. Another World

04. Boys & Girls & Rock N Roll

05. The Party

06. Final Days

07. So It Goes

08. Light Up the Fire

09. Passing Through

10. Here’s Looking at You

11. Another World reprise

12. I’ll See You Again

13. Gimme Some Truth

Photo: Carl Lender from Sunrise, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons