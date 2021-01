GLI AUSTRALIANI SKEGGS PUBBLICANO IL LORO SECONDO LP A FINE MARZO

A due anni e mezzo di distanza dal loro primo LP, “My Own Mess”, gli Skeggs stanno per tornare con un nuovo album: la band proveniente dalla Byron Bay, infatti, realizzerà il prossimo 26 marzo, via Loma Vista Recordings, il suo secondo LP, “Reharsal”.

Registrato ai Grove Studios di Somersby, New South Wales, il disco è stato prodotto da Catherine Marks (Manchester Orchestra, PJ Harvey, The Killers).

“Dalle filosofie liriche autoprodotte del frontman Ben Reed, ispirate dai suoi cabarettisti preferiti, alle riflessioni del bassista Toby Cregan sul romanticismo giovanile, “Rehearsal” è l’istantanea più schietta ed elettrizzante che abbiamo mai visto degli Skegss”, spiega la press-release.

Il nuovo singolo del gruppo punk-rock australiano si chiama “Valhalla” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Jamieson Kerr.

“Reharsal” Tracklist:

1. Down To Ride

2. Valhalla

3. Fantasising

4. Running From Nothing

5. Bush TV

6. Picturesque Moment

7. Under The Thunder

8. Sip Of Wine

9. Curse My Happiness

10. Wake Up

11. Savour The Flavor

12. Fade Away

13. Lucky