I BARBARISMS ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM “ZUGZWANG” E CONDIVIDONO IL PRIMO SINGOLO. ASCOLTA “I WANT TO CHANGE MY MIND”.

I Barbarisms, trio di base a Stoccolma e guidato dal cantante e compositore americano Nicholas Faraone, svela oggi il primo singolo estratto dal quarto disco, “Zugzwang”, in uscita il prossimo 23 aprile.

“Zugzwang”, in uscita su A Modest Proposal Records e distribuito da Costello’s/The Orchard, segna il ritorno della band a circa 3 anni di distanza dal precedente “West In The Head”. Pre-order attivo QUI.

“I Want to Change My Mind”, primo assaggio dal nuovo lavoro, è una ballata dall’inconfondibile impronta ‘Barbarisms’, una sopraffina melodia ammantata di desiderio, spleen e quieta disperazione, che vanta il featuring ai backing vocals di Alice Boman, talentuosa cantautrice svedese autrice di “Dream On”, uno dei migliori esordi cantautorali dell’anno appena trascorso.

Ascolta “I Want To Change My Mind”:

Nicholas Faraone, voce e compositore americano del trio di base a Stoccolma, racconta così la genesi del singolo:

“I Want To Change My Mind” è stata la prima canzone che ho scritto per il disco. Avevo in testa la melodia ma non scrivevo testi da molto tempo. Ero a corto di parole, ho iniziato così a cantare la linea blues più banale che si potesse immaginare e ho notato che la mia lingua non era frenata. Ho capito che stavano uscendo parole vere, cosa che mi mancava da un po ‘, quindi ho continuato. Mi è venuta in mente l’immagine di un motel in Canada con uno strano nome, “The Imperial Inn / Boston Chinese Restaurant”. Da lì è scaturita la storia dello strano stratagemma adottato da un poliziotto per smettere di bere. Da un lato è una narrazione che esprime fiducia verso la possibilità di un recupero, dall’altro c’è la consapevolezza che non esiste cura per un cuore spezzato.

“Zugzwang” tracklist:

1. I Want To Change My Mind

2. Central Stockholm

3. Another Sunny Morning

4. Asteroids

5. An Actor Prepared

6. Trains And Horses

7. Wooden Nickles

8. Clean Evil

9. Spiritual Saskatchewan