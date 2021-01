BILLIE MARTEN SVELA I DETTAGLI DEL SUO TERZO LP E CONDIVIDE IL SINGOLO “GARDEN OF EDEN”

A poco più di due anni di distanza dal suo sophomore, “Feeding Seahorses By Hand” (leggi la recensione), Billie Marten tornerà il prossimo 21 maggio, via Fiction Records, con un nuovo LP, “Flora Fauna” (qui il pre-order).

Registrato con Rich Cooper a Londra, il nuovo materiale della Marten fonde quelle voci silenziose e risonanti con un ritmo rapido e una ricca strumentazione, le sue ispirazioni ora vanno dai krautrockers Can ai Broadcast, Arthur Russell e Fiona Apple.

Costruito sulle basi folk acustiche minimaliste con cui si è fatta un nome, il terzo LP della Marten, “Flora Fauna”, è un album più maturo e incarnato, favorito da a una forte spina dorsale di basso e ritmo. Allontanando la timidezza del lavoro precedente a favore di un suono più urgente, le canzoni segnano un periodo di indipendenza personale per la Marten, mentre imparava a nutrire sé stessa e a liberarsi da relazioni tossiche – e gran parte di questo segnava un ritorno alla natura. “Non mi stavo davvero trattando molto bene, è stato un periodo un po’ dirompente. Tutte queste canzoni parlano di uscire da quel buco – sono affermazioni piuttosto forti. Il nome “Flora Fauna” è come un bagno verde per i miei occhi. Se l’album fosse un dipinto, apparirebbe come una flora e una fauna: abbraccia ogni organismo, ogni angolo della Terra e una sensazione di totale abbondanza”, spiega la musicista inglese.

Il primo singolo estratto dalla nuova fatica della giovanissima musicista dello Yorkshire si chiama “Garden Of Eden” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Lydia Poole.

“È una canzone che parla di crescita e di competizione nell’evolversi come individui in una società sempre più soffocante e vacua. Mi piaceva l’idea che gli esseri umani crescessero come pomodori in una serra, avessero bisogno di acqua, ossigeno e spazio, ma non ne ricevessero nulla. L’idea di cercare gli elementi naturali e di aver bisogno solo di quello per sopravvivere gioca nella mia costante dicotomia di vivere urbano o bucolico. I ritornelli agiscono come un’esplosione di sollievo per consentire allo spazio di respirare ed esprimere quella voglia di vivere bene. Questa è stata una delle prime canzoni fondamentali per me poiché il sentimento generale genera felicità e ottimismo, che è qualcosa che non conoscevo particolarmente fino ad ora”, dice la Marten del suo nuovo pezzo.

“Flora Fauna Tracklist:

1. Garden Of Eden

2. Creature Of Mine

3. Human Replacement

4. Liquid Love

5. Heaven

6. Ruin

7. Pigeon

8. Kill The Clown

9. Walnut

10. Aquarium