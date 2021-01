DIPLOMATICS: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “IRISH WHISKEY”

Esce per Slimer Records “Irish Whiskey”, il nuovo singolo dei Diplomatics che va ad aggiungersi al precedente inedito “Nevah”, pubblicato in origine il 30 ottobre 2020. I due brani si ritrovano in un unico EP, disponibile in vinile 7″ flexi-disc in edizione limitata e in digitale.

Entrambi registrati nel febbraio 2020 da Brown Barcella al T.U.P. Studio di Brescia, in modo da esaltare una propensione per sonorità analogiche, e in seguito masterizzati da Ric Zambly, i brani mostrano due facce complementari della band di Venezia.

“Nevah” ha segnato una netta svolta stilistica in direzione post-punk e new wave, caratterizzata da linea vocale declamata e chitarre acide e nervose, dagli arpeggi effettati. L’approccio ruvido del sestetto guadagna così in freschezza e groove, alimentandosi dell’ascolto di gruppi appartenenti all’odierna scena britannica, a partire dai Fontaines D.C. per proseguire con Shame, IDLES e Savages.

“Irish Whiskey”, invece, riporta l’ascoltatore dei Diplomatics verso binari più conosciuti, ovvero verso un background rock, punk e soul mutuato innanzitutto dalla New York degli anni 70 ma capace di mixare con attitudine crossover influenze come The Rolling Stones, Stooges, The Who e Feelies.

L’artwork neroarancio, sia dell’EP sia dei due singoli, è a cura della nota graphic designer Raissa Pardini, residente a Glasgow e già all’opera per artisti quali i succitati IDLES, The Orielles e Mystery Jets.

