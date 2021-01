DOPO QUASI OTTO ANNI I GLASVEGAS TORNANO CON UN NUOVO LP

Dopo sette anni e mezzo dal loro terzo LP, “Later… When The TV Turns To Static” (leggi la recensione), i Glasvegas torneranno con un nuovo full-length, “Godspeed”, in uscita il prossimo 2 aprile via Go Wow Records, l’etichetta di loro proprietà.

Il nuovo disco della band scozzese è stato registrato a Glasgow ed è stato scritto e prodotto dal frontman James Allan.

“Ci è voluto un bel po’ di tempo per capire come me lo immaginavo“, aveva raccontato lo stesso Allan a NME la scorsa estate. “Probabilmente avrei dovuto avere molti più dubbi, non so se si tratti di fiducia o di stupidità o di entrambe le cose. Non ho mai pensato che non funzionerà. Se qualcuno mi avesse detto, sette anni fa, che questo è il tempo che mi ci sarebbe voluto, beh, mi avrebbe dato molto fastidio. Non avevo intenzione di metterci così tanto.”

Dopo i due singoli rilasciati lo scorso anno, “Keep Me A Space” e “My Body Is A Glasshouse (A Thousand Stones Ago)”, oggi il gruppo di Dalmarnock ha condiviso un nuovo brano, “Dying To Live”, che potete ascoltare qui sotto.

“Godspeed” Tracklist:

1. Parked Car (Exterior)

2. Dive

3. Keep Me A Space

4. Shake The Cage (Für Theo)

5. Cupids Dark Disco

6. Parked Car (Interior)

7. My Body Is A Glasshouse (A Thousand Stones Ago)

8. In My Mirror

9. Dying To Live

10. Stay Lit

11. Godspeed