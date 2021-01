TRACK: LIZZIE REID Been Thinking About You

Lizzie Reid è una giovane songwriter provienente da Glasgow e il prossimo 10 febbraio pubblicherà il suo primo EP, “Cubicle”, via Seven Four Seven Six (la stessa label di Matilda Mann).

Il nuovo singolo, “Been Thinking About You”, che potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto, viene definito dalla musicista scozzese come “una canzone di apprezzamento per un mio amico. Lui è stato un grande supporto per me in un momento in cui non mi sentivo al meglio. Era un momento in cui ero confusa e mi sentivo in colpa per non poter supportarlo nello stesso modo in cui lui mi supportava.”

Il suo stile raffinato si impreziosisce ulteriormente grazie a influenze jazz e alla sua melodica voce, che sembra volare leggiadra in mezzo alla strumentazione che, dopo essere rimasta leggera ed elegante per un paio di minuti, nella parte finale si trasforma e diventa più intensa e potente, senza perdere, però, la sua classe.

Aspettiamo con ansia di ascoltare la prima prova sulla breve distanza di questa ragazza scozzese.

