NUOVO BRANO PER TOM SMITH E ANDY BURROWS: ECCO “I WANT YOU BACK IN MY LIFE”

Nuovo brano per il frontman degli Editors Tom Smith e l’ex batterista dei Razorlight Andy Burrows, che presentano un nuovo singolo dal loro prossimo album “Only Smith And Burrows Is Good Enough” (in arrivo il 19 febbraio via [PIAS]).

Per “I Want You Back In My Life” Smith ricorda di essere ancora in tour con gli Editors e di aver ricevuto una traccia parzialmente finita, come spiega: “Con questo brano il lavoro pesante è stato fatto da Andy, era una canzone piuttosto completa a cui ho aggiunto qualche tocco finale. Ho colto subito che la sua idea era un classico dei Bee Gees che incontra i Backstreet Boys, aveva solo bisogno di un piccolo coro agrodolce da parte mia. Per cos’altro siamo qui, se non per amare qualcuno?”

Nel frattempo, Burrows ammette: “Tom è riuscito a rafforzare il ritornello di quella che avevo pensato fosse una canzone completa“.

Photo credit: Rob Baker Ashton