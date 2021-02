VIDEO: MURDACA

Murdaca è un nome che i lettori di IndieForBunnies probabilmente conoscono già; il cantautore lombardo, infatti, era già stato protagonista in passato (giusto un paio di mesi fa) del nostro bollettino settimanale dedicato alle giovani promesse.

Ecco, se oggi lo ritrovate qui è perché Murdaca è uno che le promesse le rispetta, eccome: “Identikit”, il suo singolo d’esordio, aveva già spalancato le porte su un progetto già ben definito, nonostante la giovanissima età; oggi, nel pieno della nostalgia da live, la penna di casa Revubs Dischi ci offre una deliziosa sbirciata sul suo palco domestico, dimostrando a tutti che il meglio deve ancora venire – e presto, perché ce l’ha promesso.

E per fortuna, Murdaca le promesse le mantiene.



Ciao Murdaca, raccontaci il perché della live session di Identikit e come hai realizzato il video.

In generale le live session mi piacciono molto perché riescono a dare alle canzoni un vestito diverso, più intimo, per questo penso che siano un ottimo modo per entrare nella sfera emotiva di un artista.

In questo tipo di performance, ci si può prendere la licenza di fare un po come si vuole, sperimentare e addirittura concedersi alcune piccole imprecisioni che a mio parere rendono il tutto più vero e sanguigno.

Il video è realizzato utilizzando gli specchi come unico elemento base che smontano la mia immagine (e la mia identità) in diverse versioni di me, per sottolineare ancora una volta il concetto di “Identikit”.

Come vedi il futuro del live? Oggi esistono alternative valide alla fruizione in presenza, o sono solo palliativi?

Non vorrei risultare apocalittico, ma temo che i concerti a cui eravamo abituati, specialmente quelli grandi, per ora rimarranno solo un ricordo. Devo dire che sto facendo fatica ad abituarmi allo streaming come alternativa alla presenza fisica, perché si tratta di qualcosa di immateriale. Forse accetterei più volentieri concerti in presenza, con regole rigide da rispettare. Detto ciò, per ora non possiamo che scegliere il meno peggio.

E ora, cosa succederà al progetto Murdaca?

Se la mia sfera di cristallo non mente, a breve uscirà il mio secondo singolo.



Listen & Follow:

Murdaca: Facebook | Instagram