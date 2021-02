NUOVO ALBUM IN ARRIVO PER I FOR TRACY HYDE: SVELATA TRACKLIST E UN TRAILER INTRODUTTIVO

E’ atteso per il 17 febbraio “Ethernity”, il nuovo album dei nostri favoriti For Tracy Hyde. I nostri lettori più affezionati avranno sicuramente letto l’intervista con la band, fatta in occasione del precedente album “New Young City” e conosce la stima che abbiamo per questa band giapponese.

Con il nuovo album il gruppo, che conoscevamo per magie guitar pop in odore di shoegaze, avverte i propri ascoltatori che ci saranno delle novità nel sound: “Il tema dell’album è l’America e sarà il nostro lavoro più pesante fino ad oggi con elementi di grunge, emo e alt rock. Aspettatevi un forte assalto con tre chitarre e ritmi incisivi!“.

Ecco un primo trailer per entrare nel mood del disco…

Tracklist:

1. Dream Baby Dream (Theme For Ethernity)

2. Just Like Fireflies

3. Interdependence Day (Part I)

4. Interdependence Day (Part II)

5. Welcome To Cookieville

6. Radio Days

7. Desert Bloom

8. Chewing Gum USA

9. City Limits

10. ヘヴンリイ

11. The Nearest Faraway Place

12. Orca

13. Sister Carrie

14. スロウボートのゆくえ

Cover Photography: Kodai Kobayashi