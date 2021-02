ALICIA BOGNANNO DEI BULLY PROPONE LA COVER DI “DRY” DI PJ HARVEY

La serie sulla salute mentale di Sounds of Saving, “Songs that Found Me at the Right Time”, dà uno sguardo a brani musicali specifici che hanno aiutato i musicisti a “far fronte e persino a prosperare di fronte a tempi difficili e crisi emotive”, specialmente in riferimento alla pandemia.

Dopo Sharon Van Etten e Kate Davies, questa volta ecco Alicia Bognanno dei Bully che propone la sua versione di “Dry” di PJ Harvey.

Parlando della sua battaglia contro le malattie mentali, la musicista statunitense ha detto: “Molti musicisti, come me, sono sobri e hanno a che fare con la salute mentale. Penso che l’85% degli artisti, o qualcosa del genere, lotti con problemi di salute mentale. Ho un collegamento sul mio frigorifero per una linea diretta per la prevenzione del suicidio perché non sai mai quando le persone ne avranno bisogno. E le persone non ne parlano davvero, quindi dovrebbe essere prontamente disponibile in ogni momento.”

Photo Credit: Bobbi Rich