JOE STRUMMER, LA DARK HORSE RECORDS CELEBRA LA CARRIERA SOLISTA CON IL BEST OF “ASSEMBLY”

La Dark Horse Records (etichetta creata nel ’74 da George Harrison), guidata da Dhani Harrison e David Zonshine, ha annunciato l’uscita di un nuovo best of del cantante dei leggendari Clash, Joe Strummer, dal titolo “Assembly” che segna il primo nuovo titolo di Strummer pubblicato dalla label e che sarà disponibile da venerdì 26 marzo 2021 in vinile nero gatefold 2xLP, su CD e in digitale per lo streaming e il download (i pre-ordini sono disponibili qui)

“Assembly” – si legge nel comunicato stampa a corredo dell’annuncio – “mette in mostra i singoli scelti con cura, brani preferiti dai fan e rarità d’archivio dal catalogo solista di Joe Strummer, tra cui “Coma Girl”, “Johnny Appleseed” e “Yalla Yalla” (con The Mescaleros) fino alla sua iconica interpretazione di “Redemption Song” di Bob Marley e contributi alle colonne sonore come “Love Kills” (dal film del 1986, Sid and Nancy). Questa compilation di 16 tracce contiene tre versioni inedite di brani classici dei Clash, tra cui l’inedita “Junco Partner (Acoustic)” e le elettrizzanti performance live di “Rudie Can’t Fail” e “I Fought The Law”, le ultime due delle quali sono state registrate da Joe Strummer and the Mescalero alla Brixton Academy di Londra il 24 novembre 2001. Inoltre, ASSEMBLY include note di copertina esclusive scritte appositamente per questa raccolta da Jakob Dylan, da sempre fan di Strummer”.

TRACKLIST

Coma Girl

Johnny Appleseed

I Fought The Law (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001) *

Tony Adams

Sleepwalk

Love Kills

Get Down Moses

X-Ray Style

Mondo Bongo

Rudie Can’t Fail (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001) *

At The Border, Guy

Long Shadow

Forbidden City

Yalla Yalla

Redemption Song

Junco Partner (Acoustic) – traccia inedita –