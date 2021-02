“PURE FABRICATION” è IL SECONDO LP DEI DANESI COMMUNIONS

A distanza di oltre quattro anni dal loro primo LP, “Blue”, i Communions stanno per tornare con un nuovo lavoro sulla distanza, “Pure Fabrication” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 23 aprile via Tambourhinoceros.

Registrato al Sauna Recording Studio di Copenhagen, il disco è stato prodotto e mixato da Mads Brinch Nielsen.

L’album viene descritto come una “parodia di una storia di formazione”. Il duo danese aggiunge: “Man mano che l’album procede, vengono lentamente svelate forti sfumature ironiche in qualunque elogio della libertà sia stato insultato. Mentre le canzoni di apertura rappresentano un personaggio con un’assertività – forse ingenua – e riluttanza a essere trattenuto o represso dai modi mondo, verso la fine del disco, il protagonista mette in discussione l’intera nozione di desiderio e libertà.”

Dopo il recente “Splendour”, condiviso lo scorso novembre, oggi la band di Copenhagen rilascia un nuovo brano, “Bird Of Passage” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Jonas Leibo.

Il cantante Martin Rehof dice della nuova canzone: “”Bird Of Passage” funziona come ritornello dell’intero disco. È incentrato sull’idea che le persone trasformino e reinterpretino costantemente il passato in modi nuovi, costruendo narrazioni attorno a se stesse. Parla della crisi d’identità che emerge come conseguenza naturale della variabilità della vita e del fatto che il proprio sé è in continuo cambiamento, mai uguale da un giorno all’altro.”

“Pure Fabrication” Tracklist:

1. Bird Of Passage

2. Humdrum

3. Cupid

4. My Little Planet

5. Learn To Pray

6. Signs Of Life

7. Splendour

8. History (The Siren Song)

9. Blunder In The Street

10. Is This How Love Should Feel?

11. Hymn

12. Androgyny

13. Here And Now

14. Celebration

15. The Gift Of Music