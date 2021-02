““WINNING HAND” PER ME è IL CONCETTO DI RENDERMI CONTO DI QUANTO SIA BELLA LA VITA. TIM HART DEI BOY & BEAR CI RACCONTA IL SUO TERZO ALBUM SOLISTA

Dopo aver pubblicato il suo sophomore, “The Narrow Corner”, nel 2018, Tim Hart sta per tornare con il suo terzo disco solista, “Winning Hand”, in uscita il prossimo 19 febbraio via Nettwerk. La pausa forzata causata dalla pandemia mondiale non gli ha permesso di andare in tour con la sua band principale, i Boy & Bear, durante il 2020 e ciò ha dato l’opportunità al musicista australiano di scrivere un nuovo LP. Registrato a Sydney in appena tre settimane, il nuovo disco vede Tim per la prima volta accompagnato da una full-band. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa imminente release per contattare Hart via e-mail e farci raccontare maggiori particolari del suo nuovo album. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao Tim, come stai? Come vanno le cose in Australia con il Coronavirus? Il tuo terzo disco uscirà entro poche settimane: quali sono le tue aspettative?

Ciao, sto bene grazie. Le cose in Australia non vanno male per quanto riguarda il Coronavirus. Penso che non possiamo davvero lamentarci. Come tutti, però, è stato difficile stare lontano dalla famiglia, che vive in stati e città diversi.

Da poco sei diventato padre: quanto è cambiata la tua vita? Tuo figlio ha influenzato le tue nuove canzoni o le hai scritte prima che nascesse?

Diventare padre è stato fantastico e davvero difficile. Penso che mio figlio abbia sicuramente influenzato le mie nuove canzoni non registrate, ma questo album è stato scritto principalmente prima che sapessimo del nostro piccolino.

“Winning Hand” è un titolo fantastico e sembra positivo. Abbiamo davvero bisogno di un po’ di positività in questo momento! Da dove proviene? Qual è il suo significato?

“Winning Hand” per me è il concetto di rendermi conto di quanto sia bella la vita e di essere soddisfatto di ciò che ho. È davvero facile desiderare di più o desiderare che le cose fossero diverse senza vedere ciò che hai proprio davanti a te.

Alcune canzoni del tuo nuovo disco parlano di città in cui hai vissuto o suonato: pensi che il viaggiare e l’andare in tour abbiano influenzato la tua scrittura?

Viaggiare e andare in tour sono cose che hanno decisamente influenzato la mia scrittura. È una grande opportunità per incontrare persone e ascoltare le loro storie, il che è un regalo davvero straordinario per un cantautore. Sembra che ti dia cose quasi infinite di cui scrivere.

“Winning Hand” sembra essere una sorta di diario privato: quanto sei stato influenzato dalla tua vita e dalle cose che ti accadono intorno?

E’ proprio quello. Non sono mai stato un custode di diari, quindi tutti i miei pensieri privati ​​si fanno strada nelle canzoni, il che a volte può essere positivo e talvolta un po’ complicato.

“Without You” è una canzone dolorosa, ma molto bella: volevi rendere omaggio a tuo padre con questo brano?

“Without You” è stato scritto per il padre del mio migliore amico. Era una specie di secondo padre per me in molti modi. È morto all’improvviso e, anche se questo non è il genere di canzone che ho scritto molto spesso, questa mi è venuta in mente mentre ero in tour in Europa. Così l’ho scritta e l’ho inviata al mio migliore amico per rispetto e per vedere se fosse d’accordo che la registrassi. Lui è stato molto gentile ed era felice che la includessi nel mio disco.

Per la prima volta hai registrato il tuo nuovo album insieme a una band: cosa ha portato questo alla tua musica? Quali sono stati gli altri più grandi cambiamenti per “Winning Hand”?

L’idea alla base della registrazione con una band era di lasciare andare il controllo di tutti gli strumenti e concentrarmi maggiormente sull’esecuzione delle canzoni. Mi sono divertito così tanto a registrare con musicisti fantastici. Sia Dave Symes che Evan Mannell sono così bravi in ​​quello che fanno al basso e alla batteria, quindi non ci ho pensato molto. Devo solo suonare e divertirmi! Dopo di che ho avuto modo di suonare con chitarre elettriche, sintetizzatori e pianoforti, ecc. Mi piace così tanto farlo, ma sembrava che la canzone principale fosse già finita e ciò è stato una grande sensazione di libertà.

Quanto pensi si sia evoluto il tuo sound nel corso degli anni?

Mi piacerebbe pensare che il mio suono si sia evoluto parecchio. Il mio primo disco è stato un disco folk piuttosto grezzo. Penso che le cose si siano evolute da allora. Non sono sicuro di provare a rendere le mie registrazioni più complesse o se solo mi sto permettendo di esplorare qualunque cosa mi sento di fare per una particolare registrazione. Godersi la registrazione e fare musica eccellente è sicuramente l’obiettivo. Non mi interessa davvero in quale genere si adatti.

Riesco a sentire il sole in quasi tutte le canzoni di “Winning Hand”, anche in quelle più meditative: pensi che possa essere un’influenza australiana?

Penso che, come capita a un qualsiasi musicista o artista, finiamo inconsciamente per indossare i colori di casa. Questo vale anche per me. Non riesco mai a sentire davvero l’influenza australiana nella mia musica mentre la scrivo o la registro, ma mi viene costantemente detto che è lì. Penso che sia bello avere quell’influenza nella mia musica.

Ti piace scrivere cartoline. Purtroppo al giorno d’oggi è diventata una cosa piuttosto insolita. Puoi raccontarci qualcosa di più su questa tua passione? Stai entrando in contatto con molte persone?

Inizialmente l’idea con le cartoline era di entrare in contatto con alcune persone durante il lockdown e condividere e raccontare storie in quel modo, ma si è trasformato in molto di più. In realtà ho ancora circa quaranta cartoline da scrivere dopo aver finito di risponderti. È davvero bello entrare in contatto con persone provenienti da tutto il mondo e ascoltare le loro storie. È quasi come viaggiare senza uscire di casa. Le persone amano ancora connettersi in questo modo. C’è qualcosa di molto più speciale nell’anticipazione di andare alla cassetta della posta e controllare se qualcuno si è preso il tempo per inviarti un biglietto.

Cosa ci puoi dire della tua band principale, i Boy & Bear? Avete già iniziato a lavorare su qualcosa di nuovo dopo aver pubblicato “Suck On Light”? Pensi che suonare in un’altra band possa aver influenzato in qualche modo la tua musica?

Sì, stiamo lavorando a cose nuove al momento. Sono a Sydney e ci vediamo circa quattro giorni a settimana! Sono molto influenzato dal viaggio dei Boy & Bear. Mi sento fortunato dal fatto che abbiamo avuto modo di vedere e lavorare con alcuni artisti, ingegneri e produttori straordinari. Sicuramente gioca un ruolo importante nel mio lavoro.

Un’ultima domanda: puoi per favore scegliere una delle tue canzoni, vecchia o nuova, per fare da colonna sonora a questa intervista?

Che ne dici di “Turn To Salt” tratto da questo album? Mi sembra piacevole!

Grazie mille. Spero di vederti da qualche parte in Europa il prossimo autunno o forse nel 2022.

Mi piacerebbe!

Photo Credit: Jon Hart