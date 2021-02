FLOCK OF DIMES (JENN WASNER DEI WYE OAK) ANNUNCIA IL SUO SECONDO LP

Jenn Wasner dei Wye Oak ha annunciato oggi i dettagli del suo secondo LP solista con il moniker di Flock Of Dimes: “Head Of Roses” arriverà il prossimo 2 aprile via Sub Pop Records a distanza di oltre quattro anni e mezzo dal suo debutto, “If You See Me, Say Yes”.

Prodotto da Nick Sanborn dei Sylvan Esso, il disco vede tra i suoi ospiti Andy Stack, compagno di Jenn nei Wye Oak, Meg Duffy (aka Hand Habits), Matt McCaughan (Bon Iver, Lambchop) e Adam Schatz (Landlady).

“Penso di aver finalmente raggiunto un punto nella mia carriera in cui mi sento abbastanza a mio agio con me stessa e con quello che faccio e che sono in grado di rilassarmi in una certa semplicità o schiettezza con cui non mi sentivo a mio agio prima”, dice la Wasner del suo nuovo disco.

Il primo singolo estratto dal nuovo lavoro si chiama “Two” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Lola B. Pierson e Cricket Arrison.

“Penso che quello che abbiamo fatto catturi perfettamente lo spirito della canzone”, dice Jenn. “Il senso di gioia e meraviglia per l’assurda bellezza della vita di tutti i giorni e i veri momenti di gioia spontanea che possono esplodere in quei rari momenti in cui intravedi te stesso come gli altri ti vedono.”

“Head Of Roses” Tracklist:

1. 2 Heads

2. Price Of Blue

3. Two

4. Hard Way

5. Walking

6. Lightning

7. One More Hour

8. No Question

9. Awake For The Sunrise

10. Head Of Roses