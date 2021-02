HAYLEY WILLIAMS, PUBBLICATO OGGI, 5 FEBBRAIO, IL NUOVO ALBUM “FLOWER FOR VASES/DESCANSOS”

La frontwoman dei Paramore, Hayley Williams, ha pubblicato oggi (5 febbraio) il suo nuovo album da solista dal titolo “Flower for Vases/descansos” (acquistabile QUI) , che arriva dopo il suo disco d’esordio “Petals For Armor”, uscito nel 2020.

Il nuovo album è stato registrato a casa della Williams a Nashville insieme al produttore Daniel James (mixato da Carlos de la Garza e masterizzato da Heba Kadry) e contiene ben quattordici tracce tra le quali una nuova versione di “Find Me Here” – apparsa nel recente EP “Petals for Armor: Self-Serenades” – e la nuova traccia “My Limb” fatta trapelare attraverso la consegna del cd ad una sua grande fan.

“Questo non è davvero un seguito di Petals For Armor. Semmai, è un prequel o una sorta di deviazione tra le parti uno e due di Petals”, ha pubblicato la Williams nella sua storia su Instagram, aggiungendo, poi: “Ho scritto ed eseguito questo album nella sua interezza. Questa è la prima carriera per me. L’ho registrato a casa mia a Nashville, la casa in cui risiedo da quando i Paramore hanno pubblicato After Laughter . Il 2020 è stato davvero difficile ma sono vivo e quindi il mio lavoro è continuare a vivere e aiutare gli altri a fare lo stesso. Sì, i Paramore sono ancora una band”.



Tracklist:

1.First Thing To Go

2.My Limb

3.Asystole

4.Trigger

5.Over Those Hills

6.Good Grief

7.Wait On

8.KYRH

9.Inordinary

10.HYD

11.No Use I Just Do

12.Find Me Here

13.Descansos

14.Just A Lover