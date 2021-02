ESCE A MARZO IL NUOVO EP DI SERJ TANKIAN DEI SYSTEM OF A DOWN

Serj Tankian ha annunciato i dettagli del suo nuovo EP, “Elasticity”, in uscita il prossimo 19 marzo via Alchemy Recordings / BMG, che arriva a distanza di quasi otto anni dal suo precedente album solista, “Orca”.

I cinque pezzi contenuti su questo nuovo lavoro avrebbero dovuto originariamente fare parte di un nuovo LP dei System Of A Down che non vedrà mai la luce.

Il musicista armeno di stanza a Los Angeles spiega: “Quando ho pensato di fare un altro disco con i ragazzi dei System of a Down qualche anno fa, ho iniziato a lavorare su una serie di canzoni che ho arrangiato in formato rock per quello scopo. Dato che non eravamo in grado di guardarci negli occhi sulla visione per andava avanti con un album dei SOAD, ho deciso di pubblicare queste canzoni sotto il mio moniker.”

Ad anticipare l’uscita dell’EP, ecco il primo singolo, la title-track “Elasticity” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Vlad Kaptur.

“Elasticity” EP Tracklist:

1. Elasticity

2. Your Mom

3. Rumi

4. How Many Times?

5. Electric Yerevan