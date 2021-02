I FLYTE PUBBLICANO IL SECONDO ALBUM AD APRILE

A quasi quattro anni di distanza dal loro primo LP, “The Loved Ones”, i Flyte torneranno il prossimo 9 aprile, via Island Records, con un nuovo album, “This Is Really Going To Hurt” (qui il pre-order).

Registrato lo scorso anno a Los Angeles insieme a Justin Raisen (Angel Olsen, Yves Tumor) e Andrew Sarlo (Big Thief, Bon Iver), il disco è stato poi mixato da Ali Chant (Aldous Harding).

L’album “è una lucida documentazione del cantante Will Taylor e racconta la fine di una relazione attraverso le fasi del dolore e dell’accettazione. Il titolo evoca la consapevolezza che la decisione che stai per prendere cambierà la tua vita per sempre”, ci fa sapere la press-release.

Il nuovo singolo della band indie-rock londinese si chiama “Under The Skin” e qui sotto potete vedere un live video della canzone.

“Sotto la pelle c’è un accumulo di tensione. Si avverte un caos imminente. Un’ode a una relazione che è sull’orlo della distruzione. Spero che non dovremo mai più scrivere una canzone del genere, è stato un periodo molto buio”, commenta Taylor.

“This Is Really Going To Hurt” Tracklist:

1. Easy Tiger

2. Losing You

3. I’ve Got A Girl

4. Under The Skin

5. Everyone’s A Winner

6. Trying To Break Your Heart

7. Love Is An Accident

8. There’s A Woman

9. Mistress America

10. Never Get To Heaven