THE VAUGHNS

Formatisi nel 2014 a Springfield, New Jersey, i Vaughns hanno finora realizzato un paio di EP, una manciata di singoli e un album, “F.O.M.O.”, pubblicato in maniera indipendente nel 2019, e ciò li aveva portati ad andare costantemente in tour sulla East Coast in questi ultimi anni.

Nel 2020 poi è arrivato un contratto con la Equal Vision, ma anche un cambio di line-up, con due membri originali che hanno lasciato la band, e ovviamente il Covid-19: tutto questo ha portato il duo composto da Anna Lies (voce, chitarra, synth) e Ryan Kenter (batteria, percussioni) a dedicarsi maggiormente alla scrittura di nuove canzoni.

Ora è uscito questo nuovo EP, la prima release per la nuova label, che è stato prodotto e mixato da Joe Reinhart degli Hop Along e masterizzato da Ryan Schwabe.

Composto da appena tre brani (per dieci minuti), questo nuovo lavoro ha dato al gruppo del New Jersey l’opportunità per provare a sperimentare nuove sonorità.

Come hanno detto anche gli stessi Vaughns in fase di presentazione dell’EP, le nuove canzoni sono piuttosto semplici e dall’atmosfera rilassata, ma non per questo risultano meno belle o valide.

I giochi si aprono con “Bushwick”, che parla del nebbioso stato mentale in cui ci si trova dopo la fine di una relazione sentimentale: chitarra, piano e batteria costruiscono un suono melodico e leggero, graziato da atmosfere folky sognanti e dalle armonie create dai vocals sempre dolci della Lies.

La successiva “All Weekend” racconta invece di un weekend passato insieme alla persona amata: dopo l’avvio con interessanti percussioni, ecco apparire anche una chitarra elettrica decisamente più potente insieme a luccicanti synth, mentre il punto di forza rimane la voce di Anna che, delicata e gentile, disegna un’altra deliziosa perla indie-pop dal sapore assai accattivante.

In “Raina”, invece, troviamo percussioni elettroniche e una sei corde acustica pronte a disegnare, insieme a ottimi archi, una canzone d’amore per la partner della frontwoman: anche in questo caso i toni, seppur malinconici, rimangono soft, mentre la band statunitense sa regalare emozioni.

Un viaggio molto breve questo di “Rom-Coms & Take-Out”, ma altrettanto interessante: The Vaughns possono partire da qui per costruire un futuro importante che – a nostro avviso – li potrà portare a superare i confini della East Coast. Ad Anna e Ryan le idee e gli spunti non sembrano mancare.

Photo Credit: Benjamin Lieber