DRY CLEANING, ANNUNCIATO IL LORO ALBUM DEL DEBUTTO E RILASCIATO IL SINGOLO”STRONG FEELINGS”

Il gruppo di South London dei Dry Cleaning ha annunciato oggi il suo album del debutto “New Long Leg” in uscita il prossimo 2 Aprile via 4AD.

Il disco è stato registrato in due settimane durante la scorsa estate presso i Rockfield Studios nelle campagne del Wales con il produttore John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding) e sarà disponibile su CD, cassetta, vinile nero e in vinile giallo in edizione limitata. Le prime 150 persone che pre-ordinano “New Long Leg” dal sito della 4AD (pre-ordina qui), riceveranno una stampa firmata dalla band, mentre alcuni rivenditori selezionati offriranno con il pre-ordine il vinile 7” di “Scratchcard Lanyard” (con la traccia “Bug Eggs” che non è contenuta nell’album).

In occasione dell’annuncio la band britannica, formata da Nick Buxton (batteria), Tom Dowse (chitarra), Lewis Maynard (basso) e Florence Shaw (voce), ha condiviso il singolo “Strong Feelings”, “una canzone d’amore tutta particolare” ha detto Shaw, “parla dell’essere segretamente innamorati di qualcuno e del ruolo distruttivo della Brexit nelle relazioni amorose”. Il video della canzone, diretto dal chitarrista Dowse, è il risultato di ricerche su Google che hanno portato ad un video sui metodi base della costruzione di strade del glitch artist Neozelandese e residente in Massachusetts, Sabato Visconti.

“New Long Leg” tracklist:

1. Scratchcard Lanyard

2. Unsmart Lady

3. Strong Feelings

4. Leafy

5. Her Hippo

6. New Long Leg

7. John Wick

8. More Big Birds

9. A.L.C

10. Every Day Carry