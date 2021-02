“SUPERWOLVES” è IL NUOVO ALBUM COLLABORATIVO DI MATT SWEENEY E BONNIE “PRINCE” BILLY

Matt Sweeney e Bonnie “Prince” Billy hanno annunciato oggi i dettagli del loro nuovo album collaborativo “Superwolves”, in uscita il prossimo 30 aprile in digitale (il 18 giugno in formato fisico) via Domino Recording Company / Drag City.

Le canzoni che compongono “Superwolves”, il secondo album del duo e il primo da “Superwolf” del 2005, si immergono in luoghi inesplorati mentre Matt e Bonny prendono tutta la musica da loro conosciuta per creare canzoni che colpiscono in profondità. In classico stile Garcia-Hunter, Sweeney e “Prince” in principio hanno lavorato separatamente cercando e trovando un percorso reciproco nei loro mondi solitari. I testi di Bonnie sono stati spediti alla chitarra mentale di Sweeney; gli accordi e una melodia prendono forma, registrati in velocità e rispediti a “Prince”, quindi i due si ritrovano a cantare, unire e rafforzare e finalmente suonare di fronte ad un’ignara audience. Quindi nuovi testi sono spediti, animati e suonati, fino a quando le canzoni e le esecuzioni sono pronte per essere registrate. Questo è solo l’inizio del loro processo di fusione, perchè le parole hanno bisogno di vocalizzazioni di contrasto e sostegno e le linee di chitarra suggeriscono armonie da aggiungere e in cui spingere. Durante il processo una nuova creatura prende vita dalla precedente. Nella collaborazione la chitarra apre e condivide uno spazio fluido con le parti vocali e le voci cantano con le chitarra: ogni istante di “Superwolves” è uno spettacolo stravagante, guidato solo dal suo bisogno.

“L’intesa viene da vite vissute separatamente, dove la musica è il nutrimento principale. Ascoltiamo con gratitudine e stupore e sentiamo che ci appartiene. Costruiamo i nostri sogni con la speranza che abbiano l’opportunità di avverarsi. Sappiamo che siamo in grado di produrre, ci serve ill supporto dell’altro per portare alla luce i linguaggi che ci siamo immaginati”, dice Will Oldham.

“E’ molto stimolante scrivere musiche su cui Will canterà. E’ una sfida non facile. Sapere che la voce di Will eleverà la melodia mi fa arrivare più in alto e scavare più a fondo. Mi fa venire voglia di creare un linea di chitarra che trattenga la sua voce come il calice contiene il vino (o il sangue, o qualunque cosa sia necessaria per vivere una vita al meglio). Mi piace molto anche cantare armonie e risposte alla sua voce”, spiega poi Matt Sweeney.

I due ha cominciato a lavorare a questo album 5 anni fa, ma la prima vera sessione si è svolta un anno fa allo Strange Weather di Brooklyn e le successive al Butcher Shoppe a Nashville. Sweeney ha supervisionato il missaggio delle sessioni di Brooklyn ed Oldham ha supervisionato quelle di Nashville. Nell’album Sweeney canta insieme al suo cantante preferito e suona tutte le chitarre, acustica, elettricha e basso, accompagnato da David Ferguson al contrabasso, Mike Coltun al basso elettrico, Mdou Moctar alla chitarra elettrica, Ahmoudou Madassane alla chitarra ritmica, Souleyman Ibrahim, Ryan Sawyer e Peter Townsend alla batteria e Mike Rojas alle tastiere. Bonnie “Prince” Billy canta. Come sempre. E “Superwolves” governa su tutto.

Oggi i due condividono il nuovo singolo, “Hall Of Death”, scritto insieme al chitarrista e produttore Tuareg Ahmoudou Madassane e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Sai Selvarajan & Jeff Bednarz.

“Superwolves” Tracklist:

1. Make Worry For Me

2. Good To My Girls

3. God Is Waiting

4. Hall Of Death

5. Shorty’s Ark

6. I Am A Youth Inclined To Ramble

7. My Popsicle

8. Watch What Happens

9. Resist The Urge

10. There Must Be A Someone

11. My Blue Suit

12. My Body is My Own

13. You Can Regret What You Have Done

14. Not Fooling