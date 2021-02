A MAGGIO IL TERZO ALBUM SOLISTA DI SARAH NEUFELD DEGLI ARCADE FIRE

A oltre cinque anni dal suo secondo LP solista, “The Ridge”, Sarah Neufeld degli Arcade Fire ritorna con un nuovo full length, “Detritus” (qui il pre-order), in arrivo il prossimo 14 maggio via One Little Indepent Records.

Dopo un’anno di tristezza, arriva un album in grado di resistere: “Detritus” affronta l’angoscia con la bellezza, il tumulto con la grazia, scivolando nel presente come un ballerino.

Il disco nasce da una collaborazione che risale al 2015, quando Sarah Neufeld viene invitata a suonare dal vivo dalla storica coreografa e ballerina Peggy Baker, la quale aveva preparato un solo piece su “From Our Animal”, brano tratto da “The Ridge”, secondo album dell’artista, che, per l’occasione, aggiunse un preludio lirico. Il risultato live fu un commovente ed incendiario duetto tra il violino di Sarah Neufeld e la danza, lasciando intravedere il desiderio di andare oltre. Da qui la volontà di collaborare nuovamente per un intero show con il corpo di ballo della Baker, in cui Sarah ne avrebbe scritto, e suonato dal vivo, la coreografia. Da questa fertile partnership – complice la curiosità, la feroce sensibilità e l’intensità di due artiste come Peggy Baker e Sarah Neufeld, agli antipodi, ma in perfettamente in sintonia nonostante i ventinove anni di differenza anagrafica – nasce una straordinaria composizione, intrisa di sentimenti, di emozioni che necessitano di venire esternalizzate quanto prima. Un’urgenza insistente, perfettamente espressa dai ballerini, che vede la luce a febbraio 2019, dopo due anni di scrittura in cui Sarah si avvale, agli arrangiamenti, della collaborazione di Jeremy Gara, anche lui, come Sarah, membro degli Arcade Fire.

Dopo un lungo tour in cui accompagna sul palco il corpo di ballo di Peggy Baker, Sarah intuisce che le sue musiche possono prendere una forma diversa e così, a partire dall’estate del 2019, comincia ad arrangiare questo materiale lussureggiante e solistico, dando vita a “Detritus”.

Lavorando fianco a fianco con Jeremy Gara ed aggiungendo batterie, sintetizzatori, voci da sirena ed elementi di elettronica, il disco prende pian piano forma. In “Detritus” si trovano anche le collaborazioni di Pietro Amato (Bell Orchestre, altra band con la quale collabora Sarah) e i fiati di Stuart Bogie (punto fermo nella scena musicale di Brooklyn).

Il primo estratto si chiama “Stories” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Detritus” Tracklist:

1. Stories

2. Unreflected

3. With Love And Blindness

4. The Top

5. Tumble Down The Undecided

6. Shed Your Dear Heart

7. Detritus