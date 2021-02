LA COLONNA SONORA DI “HER”, FIRMATA DA ARCADE FIRE E OWEN PALLETT, SARA’ PUBBLICATA PER LA PRIMA VOLTA

Nel 2013 gli Arcade Fire e Owen Pallett avevano unito le forze per musicare “Her” film dal sapore sci-fi firmato Spike Jonze ed interpretato da Joaquin Phoenix e Scarlett Johansson.

Il mese prossimo, grazie all’intervento della Milan Records, “Her (Original Score)” vedrà finalmente la luce in formato fisico, vinile e cd, e digitale.

Per la colonna sonora di “Her” Will Butler e Pallett hanno ricevuto nel 2014 una nomination agli oscar come “Best Original Score” mentre, nella stessa cerimonia di premiazione, il film di Jonze si è portato a casa una statuetta come “Best Original Screenplay” e altre 3 nomination come “Best Picture”, “Best Production Design” e “Best Original Song” per il brano “The Moon Song” scritto da Karen O e lo stesso regista.

“Her (Original Score)” tracklist:

01 Sleepwalker

02 Milk & Honey #1

03 Loneliness #3 (Night Talking)

04 Divorce Papers

05 Morning Talk / Supersymmetry

06 Some Other Place

07 Song on the Beach

08 Loneliness #4 (Other People’s Letters)

09 Owl

10 Photograph

11 Milk & Honey #2

12 We’re All Leaving

13 Dimensions

Credit Foto: Krists Luhaers, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons