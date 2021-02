LE POTTY MOUTH CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “LET GO”

A distanza di un paio d’anni dal loro sophomore, “SNAFU”, le Potty Mouth tornano a farsi sentire con un nuovo singolo, “Let Go”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Il brano è un estratto dalla compilation benefica “Sunday, Someday” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 26 marzo via Get Better Records.

Lo scorso anno la band del Massachussetts sarebbe dovuta andare in tour insieme agli inglesi Nervus e agli statunitensi KOJI, Solstice Rey e Full On Mone’t, ma ovviamente – a causa della pandemia – è stato tutto cancellato.

A partire da aprile gli artisti si sono ritrovati ogni domenica, in modo virtuale, e hanno deciso di mettere insieme un disco per finanziare l’intervento chirurgico e assistenza la riabilitazione per un membro del gruppo, mentre aumentavano la consapevolezza sull’oppressione sistemica dei membri della comunità QTPOC.

“Siamo in uno spazio in cui ci riuniamo regolarmente, anche se siamo separati geograficamente”, afferma KOJI. “Ma la nostra relazionalità non è istituzionale. È amorevole e reciproca. E siamo in grado di abitare noi stessi in modo più completo di quanto lo siamo in altri spazi musicali che abbiamo sperimentato.”

E ha poi aggiunto: “Questo non è un disco di e per l’industria musicale. Questo disco è una celebrazione del vivere in comunità e un progetto che chiede quale mondo è possibile quando i bisogni di tutti sono soddisfatti.”

“Sunday, Someday” Tracklist:

1. Nervus – Between The Lines

2. Nervus – Love Thy Neighbour

3. Potty Mouth – Let Go

4. Potty Mouth – Saroce & Smokes

5. Full On Mone’t – Masc 4 Masc

6. Full On Mone’t – Swimming Lessons

7. Solstice Rey – Mountains

8. Solstice Rey – Phoenix

9. KOJI – To Carry (On and On)

10. KOJI – Burn It Down, Grow A Garden