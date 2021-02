QUARTO ALBUM DEI COOL GHOULS IN ARRIVO A MARZO

A distanza di quasi cinque anni dal precedente, “Animal Races”, i Cool Ghouls torneranno il prossimo 12 marzo, via Melodic Records (via Empty Cellar Records negli Stati Uniti), con il loro quarto LP, “At George’s Zoo” (qui il pre-order).

La band della scena garage-rock di San Francisco lo ha prodotto da sola proprio in un garage, dopo che per i tre precedenti si era avvalsa dell’aiuto di grandi nomi come Tim Cohen (Fresh & Onlys), Sonny Smith e Kelley Stoltz.

Qui sotto intanto è possibile ascoltare i primi due estratti, “The Way I Made You Cry” e “Helpless Circumstance”.

“At George’s Zoo” Tracklist:

1. It’s Over

2. To You I’m Bound

3. Smoke & Fire

4. Flying

5. Land Song

6. In Michoacan

7. How Free

8. Helpless Circumstance

9. The Way I Made You Cry

10. 26th St. Blues

11. Surfboard

12. I Was Wrong

13. Feel Like Getting High

14. Look In Your Mirror

15. Living Grateful