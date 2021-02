ALBUM: CRYSTAL CANYON Yours with affection and sorrow

Ottimo lavoro per i Crystal Canyon di Portland che avevamo già citato nella nostra rubrica Brand New. Per noi amanti dello shoegaze questo disco è un vero e proprio compendio di magie nel genere. La band sa essere tanto sonica e rumorosa quanto evocare una dolcezza e un trasporto che lasciano senza fiato. Non stiamo certo parlando di musicisti alle prime armi, ma un disco così bello, sinceramente, non me lo aspettavo.

La scuola degli anni ’90, i mostri sacri che tanto ci hanno emozionato e che spesso citiamo come punti di riferimento…beh, qui c’è tutto, ma c’è molto di più. In primis c’è un perfetto feeling con melodie pop che tracciano ritornelli favolosi e poi la varietà totale, che rende il disco intrigante e coinvolgente in tutti i suoi brani. Dai toni avvolgenti di “Pollyanna” sembra imposibile che nel giro di un brano si arrivi al fragore assoluto di “Luminous”, che è realmente una cascata di feeedback. “Crush You” è MBV in paradiso e poi eccoti una “Tender Waves” che è dolcezza distillata in musica. La dissonanza sonica (che poi trova la quiete melodica) di “Every Little Star” è di quelle che fanno realmente svoltare una giornata. Menzione d’onore per Lynda Mandolyn che con la sua voce incantevole infonde un tocco magnifico all’album.

Per chi vi scrive il primo grande disco del 2021.

