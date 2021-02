ASCOLTA E GUARDA IL VIDEO DI “BEAST MUST REGRET NOTHING” DALL’OMONIMO ALBUM DEI THE DEVILS

I The Devils, formati da Gianni Blacula (chitarra) e da Switchblade Erika (batteria), hanno rilasciato un nuovo singolo “Beast Must Regret Nothing” estratto dal loro album omonimo in uscita il 23 aprile via Goodfellas.

Il brano – che fa seguito ai singoli “Real Man” e “Devil Whistle Don’t Sing”, realizzato con Mark Lanegan – è stato registrato con la partecipazione di Alain Johannes, produttore del loro nuovo album e storico collaboratore di Queens of The Stone Age, Them Crooked Vultures, Chris Cornell, PJ Harvey e Mark Lanegan.

A proposito del nuovo brano, si legge nel comunicato stampa: “La titletrack del nuovo album è nata durante l’ultimo giorno di registrazioni – raccontano Gianni Blacula e Switchblade Erika. Alain è un cultore degli strumenti a corda, e proprio l’ultimo giorno è arrivato in studio con una mandola napoletana acquistata nel centro storico di Napoli. Ci siamo meravigliati di quanto uno strumento tradizionale come quello potesse avere un sound così rock. Ci siamo fiondati in sala di ripresa con Alain alla mandola e voce e noi alla chitarra e batteria. Si è subito creata un’atmosfera che ad Alain ha ricordato le Desert Session, tanto che il pezzo è venuto fuori al primo take. Alain ha poi scritto il testo e l’ultima frase “Beast Must Regret Nothing” ci ha talmente colpiti che l’abbiamo scelta come titolo del nuovo disco. L’intuizione di Alain rispecchiava il mood del disco e ha proprio il sapore dei The Devils”.

Photo Credit: The Devils press