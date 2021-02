EX:RE (AKA ELENA TONRA DEI DAUGHTER) HA ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “EX:RE WITH 12 ENSEMBLE”

Elena Tonra dei Daughter – che sono al lavoro al loro terzo album, la cui uscita è prevista per la fine del 2021 – riprende il moniker Ex:Re per presentare una re-interpretazione del suo album di debutto da solista, “Ex:Re with 12 Ensemble” , in uscita il 19 Febbraio 2021in digitale (pre-ordina l’album), che vede la collaborazione tra Tonra, la compositrice di musica classica Josephine Stephenson e il 12 Ensemble, una delle migliori orchestre d’archi del Regno Unito.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa pervenutoci.

“Inizialmente uscito nel 2018, Ex:Re (pronunciato Ex Ray e significa “a proposito di Ex”) ha messo a nudo, senza alcun filtro, il monologo interiore di Tonra alla fine di una relazione sentimentale. Ex:Re, che ha visto la luce grazie all’aiuto di Stephenson e del produttore/ batterista Fabian Prynn, contiene i testi più intimi, mai scritti prima d’ora da Tonra, capaci di parlare a chi soffre pene d’amore oltre a rappresentare la chiusura di capitolo della sua vita.

Ex:Re with 12 ensemble reinventa e completa il suo predecessore. E’ stato registrato da Fabian Prynn, il 30 novembre 2019, durante una performance al Kings Place (lo spazio multidisciplinare nel quartiere di King’s Cross a Londra) dove Tonra è stata accompagnata da Stephenson al piano e dal 12 Ensemble, orchestra di 12 strumenti ad arco.

Josephine Stephenson è una celebre compositrice, arrangiatrice e musicista contattata dal Kings Place per curare un evento durante il festival “Venus Unwrapped” del 2019. Stephenson ha proposto un concerto che unisse il mondo della musica classica a quella non classica, ed avendo recentemente partecipato al progetto Ex:Re, collaborare nuovamente con Tonra è sembrata la soluzione più logica.

I nuovi arrangiamenti di Stephenson in forma classica, hanno dato maggiore rilievo alle emozioni e alla fragilità dei testi. “Lavorare con strumenti acustici mi ha dato l’opportunità di aggiungere dettagli dinamici, sottili ma tangibili, per marcare le parole di Elena. Le canzoni di ‘Ex:Re’ sono costruite partendo da loops, e mi sono divertita ad esplorare la moltitudine di possibili varianti aggiungendo contro melodie e facendo piccoli cambiamenti nelle armonie e nella sonorizzazione. Dopo un anno in tour con la band di Ex:Re, conoscevo molto bene le canzoni, ed avevo già iniziato a orchestrarle nella mia testa. Mi ha molto aiutato sapere che stavo scrivendo per l’orchestra 12 Ensemble, perchè sono muscisti di grande talento a loro agio con ogni genere musicale”.

Tonra e Stephenson hanno trovato un po’ di tregua nei mesi di registrazione, dopo la performance al Kings Place. “Abbiamo mixato l’album mentre concerti ed eventi venivano cancellati o posticipati in tutto il mondo, è stato emozionante ascoltare e riascoltare le registrazioni in quel periodo particolare. Il suono di una sala piena di persone era, e lo è ancora, qualcosa che ci mancava tantissimo.” Dice Tonra. Ex:Re with 12 Ensemble, mixato da Jonathan Lefèvre-Reich, deforma lo spazio tra l’audience e i musicisti. L’ascoltatore è posto al centro della musica, circondato da mura semicircolari create dal suono degli archi, che ricrea l’esperienza del concerto. “C’è anche della magia” dice Tonra, “Jonathan ha aggiunto dei bei momenti di narrazione. In New York, ad esempio, il suono degli archi all’improvviso sembra gocciolare ai lati della testa.”



“Ex:Re – Ex:Re With 12 Ensemble” tracklist:

1. Where The Time Went (with 12 Ensemble)

2. Crushing (with 12 Ensemble)

3. New York (with 12 Ensemble)

4. Romance (with 12 Ensemble)

5. The Dazzler (with 12 Ensemble)

6. Too Sad (with 12 Ensemble)

7. Liar (with 12 Ensemble)

8. I Can’t Keep You (with 12 Ensemble)

9. 5AM (with 12 Ensemble)

10. My Heart (with 12 Ensemble)