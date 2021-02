GUARDA IL VIDEO DI “DADDY’S GONE”, IL NUOVO SINGOLO DI HOLLY MACVE

Il prossimo 16 aprile, via Modern Sky, Holly Macve pubblicherà il suo secondo LP, “Not The Girl”, che arriva a quattro anni di distanza dal suo debutto full-length, “Golden Eagle”.

“Non avevo paura di provare cose nuove e volevo esplorare i suoni e sviluppare le mie capacità di produzione, composizione e registrazione. Quando ho scritto le canzoni per “Golden Eagle” non avevo mai fatto un tour, ero solo io nella mia camera da letto a suonare la chitarra acustica. Poi ho avuto la possibilità di girare il mondo con una band e di cantare con un’orchestra sinfonica [con i Mercury Rev nel 2017]. Il mio piccolo mondo è cresciuto e ho capito che c’era così tanto da imparare su come usare le mie capacità come cantante e songwriter. Non volevo limitarmi, volevo spingermi oltre i miei limiti”, ha spiegato l’irlandese nella press-release.

Dopo aver condiviso il primo singolo “Be My Friend” il mese scorso, oggi la songwriter nativa di Galway rilascia un altro brano, “Daddy’s Gone” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla stessa Macve.

Dice Holly del nuovo pezzo: “Sono passati alcuni anni da quando ero in tour ad Austin, in Texas e ho ricevuto la chiamata che diceva che mio padre era morto. Ricordo di aver tenuto questa notizia per me e di aver pianto in silenzio mentre cercavo di capire le mie emozioni. Era una sensazione strana, non conoscevo mio padre e avevo pensieri contrastanti su di lui.”

“Mi ci è voluto un po’ per capire come mi sentivo, ma alla fine è uscito in questa canzone. Spesso scrivere canzoni è un modo per capire me stessa, è il modo migliore per articolare come mi sento e questo è stato sicuramente il caso di “Daddy’s Gone”. A volte puoi sentirti vulnerabile condividendo parole così personali, ma spero che chiunque abbia avuto un’esperienza simile possa relazionarsi e trovare conforto nel sapere che non sono soli.”