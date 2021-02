I BOWERBIRDS RITORNANO CON UN NUOVO ALBUM DOPO NOVE ANNI

Dopo oltre nove anni dal loro terzo LP, “The Clearing“, i Bowerbirds stanno per ritornare con un nuovo lavoro sulla distanza, “Becalmyounglovers”, in uscita il prossimo 30 aprile via Psychic Hotline.

La band indie-folk della North Carolina, una volta un trio, è ora diventata il progetto del cantante e chitarrista Phillip Moore, dopo che si è separato dalla fisarmonicista e cantante Beth Tacular.

Il disco è stato registrato in North Carolina e parla della fine della sua precedente relazione sentimentale.

Il primo estratto si chiama “Moon Phase” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Moore dice del nuovo singolo, che parla della fine di una relazione di lungo termine: “Quando è qualcosa in cui sei stato per un po’ ed è diventato così familiare, ti senti a tuo agio con i suoi alti e bassi e può esserci una sorta di incertezza in cui non sei sicuro se sia veramente finita o no.”

“Becalmyounglovers” Tracklist:

1. SBSF

2. Seems Impossible

3. Pennies

4. The Rules

5. Revel Revel

6. All This Rain

7. Moon Phase

8. The Party

9. Can U Beleeb

10. Treasure

11. Sweet Dissonance

12. Every Life