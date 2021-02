“GOOD TIME” è IL NUOVO SINGOLO DAL TERZO LP DI ESTHER ROSE

Il prossimo 26 marzo, via Full Time Hobby, Esther Rose pubblicherà il suo terzo LP, “How Many Times”, che arriva a meno di due anni dal precedente, “You Made It So Far”.

Il nuovo disco è stato scritto dalla musicista country-folk di stanza in Lousiana negli ultimi due anni, mentre la sua vita era in continuo movimento: ha traslocato per ben tre volte, ha affrontato la fine di una relazione e ha iniziato ad andare in tour come mai in passato. La cantautrice di New Orleans ha sfruttato questo slancio mentre scriveva il suo nuovo album.

“È così che districo quello che ho in mente, andando a fare una passeggiata in luoghi selvaggi. Questo è ciò che rende questo album un album country”, spiega Esther. “Non si tratta solo di sentirsi meglio, si tratta di sentirlo, qualunque cosa sia.”

La Rose ha condiviso ora un nuovo singolo, “Good Time”, che potete ascoltare qui sotto.

La statunitense dice del suo nuovo pezzo: “L’idea per questa canzone è nata a tarda notte sul ciglio di una strada, ripartita sulla I-24 da qualche parte vicino a Land Between the Lakes. Avevo appena finito molti mesi di tour ed ero finalmente direttz a casa a New Orleans da Mineral Point, WI ma ho deciso di attraversare Nashville per fare un breve video GemsOnVHS con Anthony Simpkins. Questo è quello che succede quando sei stato per strada troppo a lungo … un viaggio da sola di oltre 15 ore e “attraversare” Nashville sembra ragionevole. La mia Subaru aveva altri piani e il motore è esploso. Ricordo di aver pensato come da cliché, mi chiedo quanti altri cantautori siano arrivati a Nashville stasera sul retro di un carro attrezzi …

Questa canzone parla dell’abbracciare l’incoscienza e del ridere di me stesso mentre allo stesso tempo ero dannatamente spaventata perché sembrava che la mia vita stesse esplodendo intorno a me.”