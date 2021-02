A MARZO CI SONO 2 LIVE IN STREAMING CHE VI CONSIGLIAMO: MAXIMO PARK E JULIEN BAKER

Con il loro nuovo album “Nature Always Wins” in arrivo il 26 febbraio via Prolifica Inc, i Maxïmo Park hanno annunciato che si esibiranno in uno show livestream per celebrare al meglio proprio questa uscita.

La band infatti, il 6 marzo in streaming, suonerà per la prima volta i brani del nuovo disco, insieme a una selezione dei loro classici.

“Dato che al momento non possiamo suonare dal vivo di fronte a una folla, abbiamo deciso di fare un live in streaming da un locale (quasi) vuoto del Riverside a Newcastle“, dice Paul Smith. “Siamo entusiasti di presentare alcune canzoni del nostro nuovo album, ‘Nature Always Wins’, così come di suonare alcuni dei nostri vecchi brani preferiti. Unitevi a noi alle 21.30 sabato 6 marzo…”

Excited to announce we will be broadcasting a live stream from @RiversideNewc on Saturday March 6th, 8.30pm GMT! We’re excited to be introducing some songs from our new album, as well as blasting through old favourites. Ticket bundles available here: https://t.co/9NTCT2n4Nq pic.twitter.com/ogaSzq4tos — Maximo Park (@maximopark) February 17, 2021

Anche per Julien Baker sta per arrivare il nuovo album: “Little Oblivions” è atteso il 26 febbraio. Per festeggiarne l’uscita è previsto un live (solo) show da Nashville.

La trasmissione è attesa il 25 marzo alle ore 20 italiane.

excited to play a show of sorts next month, including a bunch of new songs from ‘little oblivions’ – tickets available at https://t.co/fwXlHVuRPR pic.twitter.com/7BEFUsZo3H — Julien Baker (@julienrbaker) February 17, 2021



Photo Credit: Em Cole