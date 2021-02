MANCHESTER ORCHESTRA, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “THE MILLION MASKS OF GOD” E RILASCIATO IL PRIMO SINGOLO

Con un countdown iniziato al termine della proiezione dal vivo venerdì scorso di “A Black Mile To The Surface: The Global Concert Film”, la Manchester Orchestra ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo album “The Million Masks of God” che vedrà la luce il prossimo 30 aprile via Loma Vista Recordings.

In occasione dell’annuncio il gruppo musicale indie rock statunitense ha rilasciato anche il nuovo singolo “Bed Head” che ha debuttato ieri sera tramite SiriusXM’s Alt Nation Advanced Placement ed è stato accompagnato da un video cinematografico diretto da Andrew Donoho, che vede una casa infestata da uno spettrale Andy Hull.

A proposito del brano Hull ha spiegato: “Bed Head” sono due vecchi amici che esistono in due realtà separate” ,”È una conversazione sulle vite che hanno vissuto, le conseguenze delle decisioni della vita e la ricerca di uno scopo nel cercare di essere migliori.”

“Prodotto dal duo di autori di canzoni della Manchester Orchestra” – si legge nel comunicato stampa – “Catherine Marks (PJ Harvey, The Killers) ed Ethan Gruska (Phoebe Bridgers), The Million Masks Of God presenta una scala ancora più grande dell’approccio epico e ri-focalizzato alla registrazione con la quale la band di Atlanta si è forgiata negli ultimi anni. Il loro sesto album vede Hull, McDowell, Tim Very (batteria) e Andy Prince (basso) che si spingono incessantemente a creare un’opera che vada oltre la portata e i limiti di ogni versione precedente nel tentativo di creare il loro risultato più imponente fino ad oggi, il tutto mentre risolveva le conseguenze di una perdita devastante”.

The Million Masks Of God può essere visto, in un certo senso, come il secondo album della band a seguito di una rinascita con Black Mile (che conteneva il primo successo radiofonico # 1 AAA e Top 15 Alternative della band “The Gold”), e il primo concept di Hull per una naturale estensione del tema principale del suo predecessore. “Se Black Mile fosse questa idea di ‘dalla nascita alla morte’, questo album sarebbe davvero più incentrato ‘dalla nascita all’aldilà, concentrandosi sugli alti e bassi della vita ed esplorando ciò che potrebbe venire dopo’”, spiega.

La Manchester Orchestra si è avvicinata a Masks con l’intenzione di creare “album di film” a trama fitta progettati per essere ascoltati in sequenza e in una sola seduta, con le canzoni che lavorano insieme per raccontare una narrativa audace e di lunga durata. The Million Masks of God esplora la storia libera dell’incontro di un uomo con l’angelo della morte mentre gli vengono mostrate varie scene della sua vita in unA istantanea. Alcuni momenti di cui è testimone sono buoni, altri cattivi, altri difficili, altri lodevoli: in altre parole, rappresentano una vita del tutto normale. Inizialmente basato su un personaggio fittizio, Masks ha iniziato a elaborare le emozioni in tempo reale quando il padre di McDowell è entrato nella parte più dura della sua lotta contro il cancro, perdendo infine la battaglia nel 2019. “È iniziato in modo davvero astratto, ma quando la lotta del padre di Robert contro il cancro è iniziata ho iniziato a fare parallelismi nella mia mente con ciò di cui stavo effettivamente scrivendo “, spiega Hull. “È diventato un esame della mia fede. Mentre la storia del padre di Robert ha sicuramente influenzato questo album, è ugualmente su di me che affronta la realtà dell’età adulta e che c’è una data di scadenza per tutto questo – e come vivrai la tua vita sapendolo. “

The Million Masks of God è una testimonianza dell’affinità del suo duo, il legame che consente loro di prendere qualcosa di così tragicamente personale e trasformarlo in un’arte rivelatrice senza limiti, compassionevole, comunitaria. “C’è una decisione che dobbiamo affrontare quando subiamo una perdita e l’inevitabile dolore che segue. Lasciamo che ci affondi? Cerchi di ignorarlo e fingere che non sia lì? Oppure cerchiamo e scaviamo finché non troviamo segni di bellezza nella vita e in tutte le sue esperienze? ” spiega Hull. “In un certo senso, il dolore ti definirà sempre, ma stare insieme e creare qualcosa di significativo da tutte le difficoltà è stato lo strumento più utile che ho trovato.”

The Million Masks of God tracklist:

1. Inaudible

2. Angel Of Death

3. Keel Timing

4. Bed Head

5. Annie

6. Telepath

7. Let It Storm

8. Dinosaur

9. Obstacle

10. Way Back

11. The Internet