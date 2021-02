ANDY BELL ANNUNCIA UNA SERIE DI EP PER CHIUDERE IL CERCHIO INIZIATO CON IL SUO ALBUM SOLISTA

Ci era piaciuto (ma non ci aveva fatto impazzire) il debutto come solista di Andy Bell dei Ride, uscito l’anno scorso e ora eccolo annunciare una serie di EP divisa in tre parti; “Ever Decreasing Circles”. “Ogni uscita della serie sarà in un formato più piccolo rispetto alla precedente, quindi cominceremo con un 12″, poi un 10″, un 7. Mi piace l’idea che gli EP rappresentino echi sempre più tenui di The View From Halfway Down e mi ricordano i cerchi d’acqua su uno stagno o le inquadrature nei titoli di testa della sitcom inglese anni 80 Ever Decreasing Circles da cui ho tratto il titolo“.

Il primo di questi EP sarà “The Indica Gallery” 12″, atteso il 9 aprile via Sonic Cathedral, conterrà cinque canzoni di “The View From Halfway Down” remixate e rielaborate da Martin Jenkins aka Pye Corner Audio e una da Bell stesso sotto la sua veste di GLOK. “Un punto culminante è la versione [di Pye Corner Audio] di ‘Skywalker'”, dice Andy. “Non è tanto un remix, più un rifacimento elettronico scintillante. Comunque, penso che la bellezza di Pye Corner Audio sia il modo in cui Martin lavora con i tempi più lenti ed è per questo che penso che abbia fatto un lavoro così straordinario con brani come ‘Cherry Cola’ e ‘Indica’“.

Il seguito arriverà il 15 maggio con “See My Friends” 10″ che conterrà “Plastic Bag” e “The Commune”, con i remix di entrambi i brani da parte di Pye Corner Audio. Poi l’11 giugno pubblicherà “All on You” 7″ che avrà quattro brani acustici tratti da una sessione radiofonica. Sempre l’11 giugno uscirà il CD “Another View” che raccoglierà tutte le tracce dei tre EP.

Si possono già preordinare tutti gli EP ora e ascoltare il remix della GLOK di “Indica”.