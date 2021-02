E’ MORTO MILES COOPER SEATON (AKRON/FAMILY). AVEVA 41 ANNI.

Miles Cooper Seaton, membro fondatore della band folk-rock sperimentale Akron/Family è scomparso all’età di 41 anni come confermato anche dalla sua etichetta la Dead Oceans.

Seaton, californiano, conosce Seth Olinsky, Ryan Vanderhoof e Dana Janssen a New York pubblicando i primi dischi per la Young God Records di Michael Gira (“Akron/Family” e lo split con gli Angels of Light usciti nel 2005, “Meek Warrior” del 2006 e “Love Is Simple” del 2007). Successivamente il gruppo, nel quale il musicista ricopriva il ruolo di multi-strumentista, approda su Dead Oceans per gli ultimi 3 lavori: “Set ’Em Wild, Set ’Em Free” (2009), “Akron/Family II: The Cosmic Birth and Journey of Shiniju TNT” (2011) e “Sub Verses” (2013).

Archiviato il progetto Akron/Family Seaton inizia una prolifica carriera solista che lo porterà spesso nel nostro paese dove ad un certo punto si trasferirà.

In solo ci lascia “Notes from the Interior” (2013), “Functional Music Vols. 1 & 2” (2015) e l’ultimo “Phases in Exile” (2017). Nel 2015 Seaton aveva collaborato, in qualità di musicista e produttore, “Fluttarn”, disco della band folk-rock italiana C+C=Maxigross.

Guarda l’esibizione di Miles Cooper Seaton a Roma per UnpluggedInMonti nel 2014: