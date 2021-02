“SING TILL I CRY” è IL NUOVO SINGOLO DI IAN SWEET

Il terzo LP di Ian Sweet, “Show Me How You Disappear”, è imminente: la sua uscita, infatti, è prevista per il prossimo 5 marzo via Polyvinyl.

Tra i collaboratori del nuovo disco troviamo Andrew Sarlo (Big Thief, Empress Of) e Andy Seltzer (Maggie Rogers), mentre Chris Coady si è occupato del mixing.

“Questo è il primo album in cui lascio quello spazio a me stessa”, ha spiegato Jilian Medford, la musicista californiana che si nasconde dietro al moniker di Ian Sweet. “Su questo sento una libertà che non ho provato con gli altri. La gente dice sempre “Ho messo tutto me stesso in questo”, ma in realtà non l’ho fatto questa volta – ho lasciato spazio.”

Oggi la statunitese ha rilasciato un nuovo singolo, “Sing Till I Cry”, che potete ascoltare qui sotto.

“”Sing Till I Cry” racchiude le conseguenze del trauma e il modo in cui la tua innocenza si sente come se ti fosse stata portata via”, ha detto Jilian della sua nuova traccia. “Dimentichi le cose più semplici, come ci si sente a sorridere, come vedere le cose chiaramente. Questa canzone mi spinge a guarire e riscoprire quella leggerezza dell’essere. Cosa ti dà? Cosa ti fa piangere? Cosa ti dà amore?”

Photo Credit: Lucy Sandler