ALBUM: THE BOYS WITH THE PERPETUAL NERVOUSNESS

ALBUM: THE BOYS WITH THE PERPETUAL NERVOUSNESS Songs From Another Life

Decisamente artefici di un suono che affonda le sue radici in America, quella dei Byrds, dei REM, dei Beach Boys ma se vogliamo restare nel vecchio continente perché non trovarci le atmosfere dei Teenage Fanclub?

Proprio dalla Scozia proviene Andrew Taylor che con Gonzalo Marcos (lui da San Sebastian, Spagna) formano i TBWTPN che hanno appena pubblicato il secondo album. Complici l’anno complicato da un virus i due hanno registrato i dieci brani dell’album senza mai incontrarsi: Andrew dalla sua camera di Edimburgo e Gonzalo nello studio di Yon Vidaur. Miracoli della tecnologia. Vi avevamo già parlato del loro debut album “Dead Calm” e confermiamo che i due hanno mantenuto la buona abitudine di scrivere pezzi che scaldano il cuore.

Songs From Another Life by The Boys With The Perpetual Nervousness

Chitarre e voci delicate che non cercano la nostra approvazione ma senza nulla pretendere ci trasportano in una dimensione sonora ed emotiva che nulla ha di sconosciuto. Ma è proprio questa familiarità di suoni ci che costringe a sentirci a nostro agio, a metterci comodi lasciandoci cullare da queste dolci atmosfere.

Listen & Follow

The Boys With The Perpetual Nervousness: Bandcamp | Facebook