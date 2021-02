ASCOLTA BILL CALLAHAN E BONNIE “PRINCE” BILLY COVERIZZARE “THE WILD KINDNESS” DEI SILVER JEWS

Bill Callahan e Bonnie “Prince” Billy hanno coverizzato “The Wild Kindness” dei Silver Jews con l’aiuto della vedova di David Berman, Cassie Berman.

Dopo aver curato “The Night of Santiago” di Leonard Cohen con David Grubbs degli Squirrel Bait all’inizio di questo mese, Callahan e Bonnie “Prince” Billy (Will Oldham) sono tornati con una cover dei Silver Jews.

Come al solito, i due musicisti hanno reclutato un ospite per la loro cover, e questa è davvero speciale perché si tratta della vedova di David Berman, Cassie Berman, che è stata un membro regolare dei Silver Jews nei loro ultimi anni. Cassie Berman non faceva parte dei Silver Jews quando hanno pubblicarono “The Wild Kindness” nel 1998 (era sull’album “American Water”).