GUARDA IL VIDEO DI “HERE COMES THE SHOCK”, IL NUOVO BRANO DEI GREEN DAY

I Green Day hanno pubblicato una nuova canzone chiamata “Here Comes The Shock”.

L’annuncio del nuovo brano era arrivato via Twitter giovedì (17 febbraio), ora la canzone è uscita ufficialmente in Nord America oggi, prima di essere distribuita nel resto del mondo domani (22 febbraio).

“Here Comes The Shock” segna il primo nuovo materiale della band dopo “Father Of All Motherfuckers” del 2020 e il recente disco di cover soliste del frontman Billie Joe Armstrong “No Fun Mondays'”.

Photo: Daniel D’Auria, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons