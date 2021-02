Non possiamo certo definire i PONY di Toronto come esordienti (sono in giro dal 2015), ma solo ora la loro marcia sta per approdare all’esordio, “TV Baby”, in uscita ad aprile. Un paio di settimane fa hanno condiviso “Couch” e ora sono tornati con un altro singolo, “Chokecherry”, il brano di apertura del loro debutto.

Brano bello carico e accattivante che ci rimanda dritti dritti ai Veruca Salt del secondo album!

