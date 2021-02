TRACK: VALE

Dopo aver pubblicato il suo primo singolo, “Tore It Down”, lo scorso anno, Vale ritorna con un altro nuovo brano.

Il pezzo si chiama “All Rise” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto: il brano del musicista electro-pop si sviluppa inizialmente con toni gentili e solenni prima dell’arrivo di beat energici e di inserzioni elettroniche che sfociano nell’esplosione finale.

“”All Rise” per me è un paio di messaggi diversi a me stesso, legati insieme in un unico pezzo di scrittura. È una canzone sulla pazienza, sulla paura e sulla solitudine in un’epoca in cui l’intero pianeta era, se non altro, in un isolamento condiviso”, ha detto Vale del suo nuovo singolo.