ESCE TRA POCHI GIORNI IL TERZO ALBUM DEGLI HOLY MONITOR

Gli Holy Monitor pubblicheranno il loro terzo LP, “Southern Lights”, il prossimo 26 febbraio via Blackspin Records / Primivite Music, che arriva a tre anni di distanza dal precedente, “II”.

La band psych-rock di Atene ha registrato il suo nuovo album al Suono Studio e Alex Bolbabis si è occupato del mixing.

Il nuovo singolo si chiama “Blue Whale” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Southern Lights” Tracklist:

1. River

2. Naked In The Rain

3. Blue Whale

4. Southern Lights

5. The Sky Is Falling Down

6. Hourglass

7. Ocean Trail

8. Under The Sea