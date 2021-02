GRANDADDY: ASCOLTA UNA NUOVA CANZONE DAL TITOLO “THAT RING”

I Grandaddy hanno condiviso una nuova traccia chiamata “That Ring”. In realtà sui canali “ufficiali” la canzone c’è stata solo per un tempo limitato: “Ho questa canzone dei Grandaddy su cui ho lavorato con l’intento di pubblicarla a marzo“, ha scritto Lytle in una dichiarazione. “Pubblicherò la canzone stasera alle 8PM Los Angeles Time e la lascerò per un periodo di tempo imprecisato. (Non più di 24 ore) poi la rimuoverò… a tempo indeterminato“.

Ha continuato: “Il mio manager si incazzerà, la canzone è finita solo all’85% (attualmente sto mixando la batteria) ho deciso di farlo solo un’ora fa… e spero non sia un’idea stupida… ma al diavolo! “.

Ovviamente grazie a Internet la canzone è ancora in rete, come potete vedere…

Wait!….We aren’t done yet!

Ive decided to make a small gift available to you all who have taken part. Thanks so much to @LytleSongs Explanation below about ..new GD song for a limited time.❤you allhttps://t.co/hZrn6jGlwZ pic.twitter.com/g74yR366IQ

— jason lytle (@jasonlytle) February 21, 2021