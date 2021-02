TRACK: LES ENFATS

Ritroviamo con grande piacere i milanesi Les Enfants, non certo un gruppo alle prime armi, ma anzi, una band dal curriculum più che invidiabile che abbiamo il piacere di ospitare sulle nostre pagine con il nuovo brano.

I Les Enfants con “Non Amarsi” riscoprono le proprie origini. Il loro amore per il post-rock, quello di matrice nord-europea, torna ad essere il tratto distintivo del loro percorso. Un viaggio che partendo dal sé conduce al cuore delle cose circostanti; un pellegrinaggio luminoso, in cui i suoni si uniscono alle parole andando oltre le restrizioni linguistiche per rivestirle di nuovi significati.

I suoni entrano tra le pagine dei dizionari e danno nuova tridimensionalità ai testi. Si aprono così per noi ascoltatori scenari inediti: ci lasciamo accompagnare fiduciosi dai Les Enfants nei mondi reali e possibili ritratti dai loro brani. In fondo questo è il senso più profondo e autentico della musica: quello di prendere per mano l’ascoltatore e dare un nuovo significato al reale.

Les Enfants sono quattro amici che iniziano a suonare assieme nel 2010 accomunati dalla passione per i Sigur Ros, gli Explosion in the Sky e i Radiohead.

Nel 2012 esce il loro primo EP per Via Audio Records, “LES ENFANTS EP”, che gli permette di suonare tanto in Italia, facendo molte aperture importanti.

Il 2014 è l’anno di “PERSI NELLA NOTTE EP”, disco molto fortunato che li porta in tour per due anni con circa 200 date in tutta Italia, compresi festival importanti come MIAMI e Collisioni.

Nel 2016 vengono chiamati dalla redazione di X-Factor per partecipare al programma; inizialmente incerti, decidono quindi di provare questa nuova avventura. Superano agilmente le selezioni ed entrano nella trasmissione. Il loro giudice è Alvaro Soler, sul quale la band dichiara: “Bravo ragazzo, ma con una visione musicale lontana dalla nostra, la vita televisiva ci sta estremamente stretta e ci sentiamo come giaguari in gabbia”. Escono alla seconda puntata, contenti dell’esperienza e di ciò che sono riusciti a fare.

Prima di entrare a X-Factor avevano già pronto il loro primo album, così nel 2017 esce “ISOLE”.

Grazie alla collaborazione con Radar Concerti iniziano un altro tour importante, che li porta ad aprire le date italiane dei Temper Trap, poi ancora al MIAMI, all’I-Days Festival e molto altro.

A maggio 2018 esce “Grida Forte”, accompagnato da un tour di 10 date. La band si chiude quindi in studio per lavorare all’atteso quarto disco, che uscirà a settembre 2021 per Costello’s Records.

