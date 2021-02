THE NATVRAL: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “NEW MOON”

Con l’album di debutto “Tethers” in arrivo il 2 aprile via Dirty Bingo Records (pre-order), The Natvral, il nuovo progetto di Kip Berman dei The Pains Of Being Pure At Heart, svela il nuovo, dolcissimo e toccante, singolo “New Moon”.

Parlando della canzone, Kip dice: “Una mia amica usciva con un musicista di buon cuore, ma povero. Ad un certo punto, la loro relazione finì e lei si sposò con qualcuno che le offrisse un po’ più di stabilità e mi chiese di cantare una canzone al loro matrimonio. Ho cantato volentieri la canzone che mi aveva chiesto, ma quell’esperienza mi ha portato a scriverne un’altra. Non intendevo simpatizzare con il suo ex, anche se era difficile non farlo. Non volevo dire che avesse scelto qualcuno di sbagliato, perché è la persona più adatta a lei. Ma volevo solo arrivare a quel momento in cui sai che l’amore non sarà sufficiente, ed è il momento di dire addio“.

Per quanto riguarda la realizzazione del video, aggiunge: “Erano ancora i primi giorni di allontanamento sociale, e ho cercato di usare quel tempo nel miglior modo possibile senza mettere a rischio nessuno. Così sono andato in un parco vuoto e mi sono filmato. Ho poi mandato il filmato al mio amico Art Boonparn, che ha fatto alcuni dei miei vecchi video preferiti dei The Pains of Being Pure at Heart (‘Everything With You’, ‘Young Adult Friction’, ‘Anymore’, e ‘Know Me More’ dei The Natvral). Era un po’ triste non poter stare insieme, ma era bello poter ancora creare qualcosa insieme. Alla fine, essere separati non era poi la fine del mondo, solo una pausa. Non avrei potuto immaginare che una frase del brano come ‘Andrà tutto bene, solo non stasera’ sarebbe stata così sfortunatamente adatta a questo momento. Ma spero presto in giorni migliori“.