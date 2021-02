A FINE APRILE UN ALTRO ALBUM PER I GUIDED BY VOICES

Dopo aver pubblicato ben tre album nel corso del 2020, i Guided By Voices sono pronti per tornare con un altro nuovo LP, il loro trentatreesimo: il nuovo disco si chiama “Earth Man Blues” e verrà realizzato il prossimo 30 aprile via Rockathon Records.

Il nuovo album è composto da brani scritti negli ultimi dieci anni che non erano però finiti su un qualche LP.

“Sono rimasto sbalordito di averli scartati”, ha detto Robert Pollard. “Comunque, ne ho combinati alcuni e ho creato nuovi arrangiamenti. Altri li ho semplicemente lasciati com’erano.”

Il primo estratto si chiama “Free Agents” e lo potete ascoltare qui sotto.