I DINOSAUR JR ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “SWEEP IT INTO SPACE”. ASCOLTA UN PRIMO SINGOLO.

I Dinosaur Jr. tornano con il nuovo album “Sweep It Into Space”, in uscita il 23 aprile per Jagjaguwar e anticipato dal singolo “I Ran Away”.

“Sweep It Into Space”, che erroneamente era stato condiviso online per poche ore lo scorso gennaio, arriva a 5 anni di distanza dall’ultimo “Give a Glimpse of What Yer Not”, continuando a percorrere la favolosa onda che ha contraddistinto la seconda parte della carriera della celebre band di Amherst, Massachussets.

Il disco è stato registrato presso i Bisquiteen Studio di Amherst tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 e sarebbe dovuto uscire nel 2020, ma la pandemia ha cambiato le carte in tavola. Alla session di registrazione ha preso parte anche Kurt Vile, presente come co-produttore del disco insieme a J Mascis e chitarrista aggiunto sul primo estratto e singolo “I Ran Away”.

Ascolta “I Ran Away”:

Come da prassi non potevano mancare all’appello Lou Barlow al basso, qui presente anche ai cori e con un paio di brani scritti e cantati da lui, e Murph con il suo inimitabile stille alla batteria.

Solo pochi giorni fa, il 19 febbraio, i Dinosaur Jr hanno celebrato il trentennale di uno dei loro album più apprezzati, “Green Mind”.

“Sweep It Into Space”:

01 I Ain’t

02 I Met the Stones

03 To Be Waiting

04 I Ran Away

05 Garden

06 Hide Another Round

07 And Me

08 I Expect It Always

09 Take It Back

10 N Say

11 Walking to You

12 You Wonder

Credit Foto: Cara Totman