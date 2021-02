SI RIVEDE WILL STRATTON CHE ANNUNCIA “THE CHANGING WILDERNESS”, IL NUOVO ALBUM

Sempre un piacere ritrovare l’eleganza e la magia folk della chitarra e della voce di Will Stratton, che oggi annuncia “The Changing Wilderness”, il suo nuovo disco in uscita per Bella Union (pre-order) il 7 maggio. “Tokens” è la prima, dolcissima, anticipazione.



Il suo ultimo album “Rosewood Almanac“, uscito nel 2017, si era portato a casa un meritato 8 in pagella.

Ecco la tracklist del nuovo album:

1 Tokens 4:54

2 Black Hole 4:09

3 Infertile Air 5:55

4 The Rain 3:59

5 Finally Free 2:39

6 Fate’s Ghost 5:07

7 When I’ve Been Born (I’ll Love You) 4:17

8 River of Silver 3:22

9 Venus 1:57

10 Stillness