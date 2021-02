SI RIVEDONO I THE CATENARY WIRES: ASCOLTA IL NUOVO BRANO “MIRRORBALL”

Sarà una collaborazione tra Skep Wax e Shelflife Records a pubblicare, in aprile, il nuovo 7″ dei favolosi The Catenary Wires, la creatura musicale di Amelia Fletcher (che certo non ha alcun bisogno di presentazioni o di elencare il suo curriculum) e Rob Pursey, con Fay Hallam, Andy Lewis e Ian Button.

MIRRORBALL by The Catenary Wires

Questa uscita si presenta davvero deliziosa, ricca di squisite melodie pop e un romanticismo che traspare in un duetto irresistibile. Un vero e proprio tributo agli anni ’80 per una band che già con “Til The Morning” ci aveva emozionato.